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11:05   11 Апреля 2020
Политика

Глава Минздрава РФ укорил россиян за безответственность в борьбе с коронавирусом

Глава Минздрава РФ укорил россиян за безответственность в борьбе с коронавирусом

Жители России до сих пор не почувствовали в полной мере ту ответственность, которая лежит на них по исполнению мер противодействия новому коронавирусу. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Мурашко отметил, что спрогнозированы несколько сценариев развития эпидемии. Один из них предусматривает, что распространение заболевания может достигнуть пика к лету. Другие прогнозы предусматривают более быстрое ухудшение ситуации, пишет ТАСС.

Глава Минздрава также указал на то, что россияне не прочувствовали всю ответственность по исполнению принятых мер. Глобально граждане страны пока не осмыслили происходящее.

Напомним, что жителям страны рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Однако многие восприняли это несерьезно и предпочли посвятить появившееся у них свободное время отдыху и прогулкам.

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Автор: Кристина Мокроусова
#минздрав рф #коронавирус #Мурашко

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