Анонсированный Жуковым благотворительный проект может быть связан с мошенничеством  

Условно осужденный за экстремизм студент ВШЭ Егор Жуков анонсировал проект волонтерской помощи гражданам, находящимся в самоизоляции в связи с пандемией COVID-19. Новая схема будет работать по принципу краудфандинга — люди жертвуют Жукову деньги, а его команда тратит эти средства на обеспечение нуждающихся провизией. Несмотря на то, что заявленная цель носит благотворительный характер, поводов доверять Жукову и его коллегам крайне мало, поскольку молодой оппозиционер является злостным нарушителем карантинных мер. Что касается благотворительной помощи, то здесь ситуация складывается странным образом: на текущем этапе потенциальный жертвователь не может узнать, на что именно были потрачены его деньги.

Сомнительный краудфандинг

Краудфандинг представляет собой систему коллективного финансирования, призванную привлечь средства в проект через интернет. При этом деньги поступают не от банков или государства, а обычных граждан. Средства перечисляются на безвозмездной основе, в долг, либо в обмен на определенные бонусы. В последнее время такой способ «поддержки» получил широкое распространение среди музыкантов и блогеров. Многие запускают стримы на различных платформах и призывают свою аудиторию делать «донаты», четко обозначая причину и цель, на что планируется потратить вырученные финансовые ресурсы.

В последствии краудфайдинг в России «эволюционировал» — люди стали понимать, что такой метод можно использовать для получения дохода. На этом поле исключением не стали и представители «либерального» сообщества. Например, Алексей Навальный, осознав перспективность данного направления, начал использовать систему коллективного финансирования для личного обогащения.

Так, в апреле 2019 года, после анализа публичных биткоин-кошельков Навального, СМИ сообщили, что его поездки за границу на отдых совпали с датами многомиллионных транзакций. В общей сложности на кошелек поступило более 230 млн рублей.

В отличие от Навального, оправдывающего целесообразность донатов построением «Прекрасной России будущего», Жуков избрал иную тактику, решив заняться благотворительностью за счет своей аудитории. По словам молодого оппозиционера, цель проекта заключается в доставке бесплатной еды людям, оказавшимся в сложном финансовом положении из-за карантина и в следствие наступления «полноценного кризиса».

На первый взгляд может показаться, что Жуков предлагает аудитории жертвовать средства на благую цель.

Но тот факт, что в качестве реквизитов он указывает банковскую карту, вызывает один объективный вопрос — какие гарантии либерал дает потенциальным жертвователям, которые захотят знать, что их средства ушли по назначению, а не в карман группе заинтересованных в коммерции лиц.

На что на самом деле собирает Жуков

До 9 апреля, когда на канале Егора Жукова в YouTube появился ролик с просьбой поддержать благотворительный проект, оппозиционер уже использовал краудфандинг. Однако в прошлом эти цели носили иной характер и были направлены на пиар политической деятельности Жукова. Судя по опубликованным в открытом доступе отчетам о суммах донатов, люди не сочли намерения Жукова важными и нужными.

Как видно, жертвователей не сильно «подкупил» план Жукова по «реализации в ускоренном темпе» его проектов. Аналогичным образом ситуация обстоит с запуском «секретного проекта» — уверенные пользователи уже давно научились различать актуальный и нужный проект от кликбейта.

Благотворительная инициатива Жукова имеет признаки мошенничества

Доверие к объекту финансирования остается одним из ключевых моментов в краудфандинге. Именно завоевание доверия является основной проблемой современных авторов новых проектов, нуждающихся в коллективных пожертвованиях. В этой отрасли благотворительность занимает особую нишу.

Нередко мошенники выступают под видом желания помочь больным детям, инвалидам и прочим нуждающимся. Пользуясь свойственной россиянам сердобольностью, они множат выдуманные истории о «бедных и голодных» соотечественниках с целью личного обогащения.

На таких «лжеблаготворителей» распространяется действие ст. 159 УК РФ.

К слову, на федеральном уровне ранее поднимался вопрос об оценке эффективности благотворительных организаций или физических лиц, ведь сейчас законодательство эту сферу практически не регулирует. Выяснить, куда человек пожертвовал свои средства, практически невозможно — все зависит от персонального желания организации публиковать отчетность о проделанной деятельности. На практике подавляющее большинство благотворительных НКО выделяет своим жертвователям, например, рубрику на сайте.

В случае с Егором Жуковом и его проектом никаких доказательств о целевой растрате средств не предусматривается по умолчанию.Более того, опыт его ближайших «коллег по цеху» в лице Навального и других сотрудников ФБК доказывает, что собранные на «прекрасную Россию будущего» донаты допустимо тратить на дорогостоящие отпуска.

Появившись в медиапространстве после событий лета 2019 года, когда в Москве прошли незаконные митинги в преддверии выборов в МГД, Жуков сразу стал зарабатывать политические очки. Для поддержки своего статуса ему нужна общественная поддержка, и благотворительность в условиях пандемии COVID-19 — наиболее удобная для этого почва. Вкупе со скандальным прошлым Жукова подобные благотворительные акции не внушают доверия. Иными словами, новой «иконе» оппозиции сейчас ничего не мешает собрать с доверчивых россиян донаты, используя отработанные за долгие годы мошеннические схемы.