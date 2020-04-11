Пациент с коронавирусом скончался в больнице в Ингушетии. По данным Минздрава, это первый подобный случай в регионе.

Сообщается, что мужчина в возрасте около 60 лет умер в отделении реанимации.

Всего в Ингушетии 29 подтвержденных случаев заражения. Большинство инфицированных переносят болезнь без симптомов. Пять пожилых пациентов находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Всего в мире коронавирус выявлен у 1,7 млн человек, более 100 тысяч зараженных умерло. В России зафиксировано 11 917 случаев заражения, умерло 94 человека.