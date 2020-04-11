Менендес раскритиковал назначение Биллингсли главой дипломатии в ядерной сфере

Назначение Маршалла Биллингсли на должность специального представителя президента США по контролю над вооружениями было "ужасным решением". Об этом 11 апреля заявил старший демократ по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес.

По его словам, это "ужасное решение" продемонстрировало готовность администрации игнорировать роль Сената по одобрению кандидатур, закрепленную в конституции. Кроме того, оно показало небрежное и бессистемное отношение к дипломатии в ядерной сфере.

Менендес напомнил, что у Биллингсли были проблемы с комитетом по иностранным делам Сената. После его неудавшегося выдвижения на ключевой пост в Госдепе в сфере прав человека до сих пор остались вопросы относительно того, говорил ли он правду, когда свидетельствовал перед комитетом по поводу своей роли в скандале с пытками задержанных во времена президентства Джорджа Буша-младшего.

"Это не тот человек, которого следует ставить во главе нашей дипломатии в ядерной сфере", — считает законодатель.

Менендес посоветовал администрации сменить курс и как можно раньше выдвинуть на вакантные должности в области контроля над вооружениями в Госдепе квалифицированных людей.