Количество полицейских патрулей увеличится для лучшего контроля за самоизоляцией москвичей

Количество силовиков, выполняющих задачи по контролю за правопорядком и соблюдением правил режима самоизоляции в Москве, будет увеличено из числа работников главка столицы РФ.

Как сообщается, было увеличено число нарядов вневедомственных полицейских подразделений и ОМОНа, которые сотрудничают с представителями полиции Москвы. В рамках превентивных мероприятий, проводимых на фоне распространения коронавируса, силовики проверяют документы у россиян и выясняют причины нарушения режима самоизоляции.

Глава столицы РФ Сергей Собянин ранее заявил, что в Москве будет введен пропускной режим ввиду распространения китайского коронавируса.