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 Количество полицейских патрулей увеличится для лучшего контроля за самоизоляцией москвичей

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10:06   11 Апреля 2020
Политика

Количество полицейских патрулей увеличится для лучшего контроля за самоизоляцией москвичей

Количество полицейских патрулей увеличится для лучшего контроля за самоизоляцией москвичей

Количество силовиков, выполняющих задачи по контролю за правопорядком и соблюдением правил режима самоизоляции в Москве, будет увеличено из числа работников главка столицы РФ.

Как сообщается, было увеличено число нарядов вневедомственных полицейских подразделений и ОМОНа, которые сотрудничают с представителями полиции Москвы. В рамках превентивных мероприятий, проводимых на фоне распространения коронавируса, силовики проверяют документы у россиян и выясняют причины нарушения режима самоизоляции.

Глава столицы РФ Сергей Собянин ранее заявил, что в Москве будет введен пропускной режим ввиду распространения китайского коронавируса.

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Автор: Василий Пименов
#москва #собянин #росгвардия

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