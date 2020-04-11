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10:05   11 Апреля 2020
Общество

Ростех предложил российским школам установить тепловизоры

Ростех предложил российским школам установить тепловизоры

Госкорпорация "Ростех" предложила оборудовать тепловизорами и системами распознавания лиц школы в РФ. По словам гендиректора компании Сергея Чемезова, это повысит безопасность в образовательных учреждениях.

Тепловизионные системы, аналогичные тем, что предлагается установить в школах, уже работают в местах массового скопления людей и позволяют с высокой точностью определять тех, у кого высокая температура. Также они будут работать и в школах: если у ребенка повышенная температура тела, то информация об этом сразу же поступает на пульт охраны, сообщают РИА Новости.

Чемезов отметил, что система распознавания лиц с технологией NtechLab, которую госкорпорация предлагает установить в школах, способна в режиме реального времени отслеживать всех входящих в здание и выявлять посторонних. Помимо этого, использовать NtechLab можно для контроля и верификации учащихся во время дистанционного обучения и экзаменов, заметил гендиректор Ростеха.

Госкорпорация на фоне пандемии коронавирусной инфекции начала разработку дополнительных мер защиты граждан от COVID-19. Недавно Ростех представил новую медицинскую маску. По утверждению создателей изделия, оно способно защитить практически от любых микроорганизмов.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #школы #ростех

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