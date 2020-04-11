Группу по реагированию на ситуацию на энергорынке создадут страны G20
Страны "Большой двадцатки" приняли решение создать специальную группу по мониторингу мер реагирования на ситуацию на мировом энергетическом рынке. Об этом стало известно из коммюнике по итогам переговоров министров.
В сообщении указывается, что группа создается на "краткосрочный период". Возглавлять ее будут саудиты, передает РИА Новости.
Также подчеркивается, что ослабление мировой экономики и неопределенность прогноза на фоне пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) стали катализатором для "дисбаланса" предложений и спроса на энергоносители. При этом нестабильность не только оказала прямое давление на нефтегазовый сектор, но и распространилась по другим стратегически важным отраслям.
"Большая двадцатка" заявила, что участники переговоров примут все меры для сохранения стабильности на мировом рынке сырья. Взаимодействие в этом направлении будет продолжено, следующие переговоры G20 по теме нефти и газа состоятся в сентябре текущего года.