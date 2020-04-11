Медики наблюдают 159 тысяч человек из-за коронавируса

Врачи провели в России уже 1,18 млн лабораторных тестов, чтобы выявить коронавирусную инфекцию. Под наблюдением на сегодняшний день, 11 апреля, состоят 159 тысяч россиян.

11917 россиян по последним данным инфицированы COVID-19. Из них 1786 случаев выявлено за последние сутки. Всего за период эпидемии коронавируса скончались 94 пациента, 795 — выздоровели и были выписаны. В мире на сегодняшний день заражены 1 702 825 человек, погибли 102 827, вылечились 377697.