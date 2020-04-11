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Ростех предложил российским школам установить тепловизоры
Менендес раскритиковал назначение Биллингсли главой дипломатии в ядерной сфере

Менендес раскритиковал назначение Биллингсли главой дипломатии в ядерной сфере

 Количество полицейских патрулей увеличится для лучшего контроля за самоизоляцией москвичей

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9:51   11 Апреля 2020
Общество

Медики наблюдают 159 тысяч человек из-за коронавируса

Медики наблюдают 159 тысяч человек из-за коронавируса

Врачи провели в России уже 1,18 млн лабораторных тестов, чтобы выявить коронавирусную инфекцию. Под наблюдением на сегодняшний день, 11 апреля, состоят 159 тысяч россиян.

11917 россиян по последним данным инфицированы COVID-19. Из них 1786 случаев выявлено за последние сутки. Всего за период эпидемии коронавируса скончались 94 пациента, 795 — выздоровели и были выписаны. В мире на сегодняшний день заражены 1 702 825 человек, погибли 102 827, вылечились 377697.

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Автор: Василий Пименов
#наблюдение #тест #коронавирус

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