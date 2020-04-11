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9:38   11 Апреля 2020
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Пожарные потушили загоревшийся в Подмосковье склад в 2 000 "квадратов"

Пожарные потушили загоревшийся в Подмосковье склад в 2 000 "квадратов"

Огонь в городском округе Раменское охватил площадь около тысячи квадратных метров, но вскоре усилился.

В деревне Верхнее Мячково охватило огнем склад. К тому моменту, когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь охватил две тысячи квадратных метров. Об этом сообщает телеканал "360".

Спасателям удалось потушить возгорание на складе полностью за полтора часа. Кроме того, пожарные устранили и открытый огонь.

Всего для ликвидации пожара было задействовано более 50 спасателей и 15 единиц техники. По данным МЧС, пострадавших из-за ЧП нет. Специалисты выясняют, что стало причиной возникновения огня.

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Автор: Кристина Мокроусова
#пожар #чп #подмосковье

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