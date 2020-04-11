Прибывшая из Москвы женщина с коронавирусом скончалась в Тюмени

Смерть первой пациентки с коронавирусной инфекцией зарегистрирована в Тюмени. Об этом сообщил оперативный штаб Тюменской области по профилактике COVID-19.

В пятницу сообщалось, что на территории региона зафиксированы 19 случаев заражения новым коронавирусом. В сообщении оперштаба говорится, что скончавшейся женщине было 66 лет. Она прибыла накануне из российской столицы.

Врачи заявили, что умершая была с первого дня в тяжелом состоянии, ее подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние пациентки усугублялось осложнениями от хронических заболеваний.

Штаб отмечает, что врачи сделали все, чтобы ее спасти, однако женщина скончалась. Таким образом, она стала первым погибшим с COVID-19 пациентом в регионе.