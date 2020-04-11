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9:15   11 Апреля 2020
Политика

Дома престарелых в Италии прошли дезинфекцию благодаря российским военным

Дома престарелых в Италии прошли дезинфекцию благодаря российским военным

Военные специалисты, направленные Россией в Италию для помощи в борьбе с новым коронавирусом, провели дезинфекцию домов престарелых. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Работа проводилась в трех населенных пунктах Ломбардии. Содействие российским военным оказывали итальянские коллеги из подразделения радиационной, химической и биологической защиты, пишет РИА Новости.

Речь идет об учреждениях, находящихся в Сарнико, Таверноло-Бергомаско и Предоре. Вместе с российскими военными дезинфекцию проводили врачи-эпидемиологи. В общей сложности ими были обработаны пансионаты в 46 населенных пунктах региона.

Площадь дезинфекции составила 300 000 квадратных метров. Кроме того, обработке подверглись 30 000 квадратных метров дорог. Мероприятия проводятся с использованием спецаэрозоля, находящегося в мобильных комплексах и автоматических разливочных станциях.

Тем временем власти Италии приняли решение продлить карантин в стране. Ограничения будут действовать до 3 мая, сообщает RT.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #италия #дезинфекция #коронавирус

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