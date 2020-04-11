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8:36   11 Апреля 2020
Политика

Минск "застопорил" поставку тестов на коронавирус из РФ

Минск "застопорил" поставку тестов на коронавирус из РФ

Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что переговоры Минска с двумя российскими компаниями о закупке партии тест-систем для диагностики коронавируса "застопорились".

Макей заявил, что Минск вел переговоры с двумя компаниями из РФ, планируя приобрести еще 30 тысяч тест-систем для обследования пациентов на коронавирусную инфекцию. Однако впоследствии переговоры "застопорились", а от закупки российских тестов в Белоруссии отказались.

Необходимости в этих тест-системах в стране сейчас нет, отметил дипломат. Министр иностранных дел утверждает, что Белоруссия начала сама производить средства обнаружения COVID-19. Около 50 тысяч тестов на коронавирус также были получены от других государств.

Россия ранее на безвозмездной основе передала Белоруссии 10 тысяч тест-систем для диагностики пациентов с подозрением на коронавирус. В Минске после этого заявляли о планах получить еще 30 тысяч тестов из РФ уже на контрактной основе, путем закупки.

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Автор: Борис Нестеров
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