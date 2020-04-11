Ученый Козлов озвучил сроки создания "безопасной" вакцины от COVID-19 в России

Разработка вакцины, которая должна защитить россиян от заражения коронавирусом, займет не меньше года, сообщил профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Козлов.

В интервью "Пятому каналу" руководитель исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии отметил, что речь идет об "очень безопасной" ДНК-вакцине. По его словам, в течение нескольких месяцев вакцину будут тестировать на животных в ходе доклинических испытаний, а после этого ее действенность испробуют на добровольцах.

"Эта вакцина неинфекционная И очень безопасная, она синтезирует в организме те белки, которые туда вставили, и на них разрабатывают иммунитет", — резюмировал Козлов.

Всемирная организация здравоохранения в марте объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, в мире отмечено уже больше 1,5 млн случаев заражения. В России выявлено 11 917 больных, почти 800 вылечились.