Академик РАН озвучил самый оптимистичный прогноз по завершению пандемии COVID-19

Срок завершения пандемии коронавируса в России спрогнозировал ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

Академик РАН заявил, что самым оптимистичным прогнозом по завершению распространения коронавируса в России можно назвать начало июня. Об этом сообщает РИА Новости.Виктор Малеев предупредил, что окончание пандемии зависит и от того, как граждане России будут соблюдать меры самоизоляции и другие требования безопасности, предложенные правительством для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Оптимистичный прогноз, по мнению ученого, предполагает завершение пандемии в начале июня, при условии, что граждане ответственно сократят контактирование друг с другом. Академик заключил, что окончательная победа над вирусом наступит только тогда, когда будет разработана вакцина и привиты все жители страны.