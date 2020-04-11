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7:39   11 Апреля 2020
Общество

Академик РАН озвучил самый оптимистичный прогноз по завершению пандемии COVID-19

Академик РАН озвучил самый оптимистичный прогноз по завершению пандемии COVID-19

Срок завершения пандемии коронавируса в России спрогнозировал ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

Академик РАН заявил, что самым оптимистичным прогнозом по завершению распространения коронавируса в России можно назвать начало июня. Об этом сообщает РИА Новости.Виктор Малеев предупредил, что окончание пандемии зависит и от того, как граждане России будут соблюдать меры самоизоляции и другие требования безопасности, предложенные правительством для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Оптимистичный прогноз, по мнению ученого, предполагает завершение пандемии в начале июня, при условии, что граждане ответственно сократят контактирование друг с другом. Академик заключил, что окончательная победа над вирусом наступит только тогда, когда будет разработана вакцина и привиты все жители страны.

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Автор: Яна Либерман
#карантин #пандемия #коронавирус

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