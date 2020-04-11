Захарова заявила о попытках террористов сорвать режим тишины в сирийском Идлибе

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что на территории сирийского Идлиба продолжаются попытки террористов нарушить режим перемирия.

По словам дипломата, бандиты всячески пытаются препятствовать совместному патрулированию трассы М-4 силами российской военной полиции и турецкой армии.

Позднее стало известно, что радикальные исламисты в очередной раз открыли огонь по позициям правительственных сил Сирии на линии соприкосновения. Бойцы Асада в качестве ответных действий использовали артиллерию, чтобы атаковать позиции террористов на окраинах населенных пунктов Аль-Фатир и Кансафра, сообщает медиапортал Aleppo Media Center.

Стало известно, что накануне в провинции прибыли сразу несколько грузов с бетонными блоками из Турции. По некоторым данным, оба конвой привезли в Идлиб стройматериалы через пункт пропуска «Кафр-Лусин» на севере региона.