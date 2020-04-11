Вашингтон изъявил желание помочь Италии в борьбе с COVID-19

Готовность оказать поддержку Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции выразило правительство США. Соответствующее заявление обнародовано в распространенном Белым домом меморандуме.

Согласно опубликованному документу, США признает за собой полную ответственность за безопасность и сохранение американских граждан. Однако оказание помощи Италии в сложной эпидемиологической ситуации поспособствует снижению динамики случаев заболевания COVID-19, уверены власти.

"Помощь Италии поможет бороться со вспышкой COVID-19 и смягчить последствия кризиса, одновременно демонстрируя лидерство Соединенных Штатов", — сказано в тексте мемоорандума.

Кроме того, в документе говорится о необходимости представителям профильных структур, в частности некоммерческих организаций (НКО), тщательно изучить медицинскую обстановку в Италии с целью выявления первоочередных нужд и безопасных способов осуществления поставки. Отметим, что на территории США, по последним данным, зафиксировано свыше 500 тысяч случаев заражения, из которых более 18 тысяч с летальным исходом.