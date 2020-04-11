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 Группа китайских медиков отправилась в Россию для помощи в борьбе с COVID-19

Группа китайских медиков отправилась в Россию для помощи в борьбе с COVID-19
Трамп подготовил санкции для стран, которые не вывозят из США своих граждан

Трамп подготовил санкции для стран, которые не вывозят из США своих граждан

 Рейс для вывоза россиян из Антальи отложен из-за комендантского часа в Турции

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6:29   11 Апреля 2020
Политика

Трамп подготовил санкции для стран, которые не вывозят из США своих граждан

Трамп подготовил санкции для стран, которые не вывозят из США своих граждан

США приняло решение подготовить санкции для стран, отказавшихся вывозить из страны своих граждан.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, в ходе которого власти США смогут ввести визовые санкции против стран, затягивающих с эвакуацией своих граждан во время пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома 10 апреля.

В данном указе подчеркивается, что эти меры введутся для того, чтобы страны не затягивали с вывозом своих граждан из США, так как это создает опасность в области общественного здравоохранения для граждан Америки. Иностранцы, не покинувшие страну, будут считаться нарушителями закона.

Российское правительство активно борется с коронавирусной инфекцией. В стране введен режим самоизоляции до 30 апреля. Все общественные места закрыты, а культмассовые мероприятия отменены. По данным стопкоронавирус.рф, в России количество заболевших выросло до 11 917 человек.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #пандемия #коронавирус

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