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6:01   11 Апреля 2020
Политика

Рейс для вывоза россиян из Антальи отложен из-за комендантского часа в Турции

Рейс для вывоза россиян из Антальи отложен из-за комендантского часа в Турции

Рейс "Аэрофлота" из Антальи в Москву, запланированный на 11 апреля для вывоза россиян, отменен в связи с введением комендантского часа в Турции. Об этом сообщило генеральное консульство РФ.

Министерство транспорта ранее сообщило о планах "Аэрофлота" вывезти более двух тысяч российских граждан рейсами из восьми стран, запланированными с 10-го по 13 апреля. Однако намеченный на 11 апреля рейс Анталья-Москва из-за комендантского часа в Турции пришлось отложить.

Генконсульство РФ в Анталье сообщило, что о новой дате рейса проинформируют дополнительно в ходе организации вылета. Соответствующее заявление дипмиссии приводит РИА Новости.

Министерство внутренних дел Турции накануне объявило об ужесточении ограничений в 31 провинции из-за риска распространения коронавируса. В эти выходные жителям Анкары, Стамбула, Антальи запрещается выходить на улицу.

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Автор: Илья Романович
#москва #турция #аэрофлот #анталья #россияне #рейс

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