Группа китайских медиков отправилась в Россию для помощи в борьбе с COVID-19

Китай направил своих специалистов в Россию для того, чтобы оказать помощь в борьбе с распространением эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, отмечено в сообщении МИД КНР.

Согласно опубликованному сообщению на сайте ведомства, группу сформировал государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР. Китайские медики направились в Россию утром 11 апреля.

Всемирная организация здравоохранения объявила в марте вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В настоящее время по всему миру зафиксировали уже больше 1,5 млн случаев заражения, более 92,7 тыс. человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире опубликованы на портале стопкоронавирус.рф. Вся информация поступает из официальных источников.