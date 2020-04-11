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5:42   11 Апреля 2020
Общество

Группа китайских медиков отправилась в Россию для помощи в борьбе с COVID-19

Группа китайских медиков отправилась в Россию для помощи в борьбе с COVID-19

Китай направил своих специалистов в Россию для того, чтобы оказать помощь в борьбе с распространением эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, отмечено в сообщении МИД КНР.

Согласно опубликованному сообщению на сайте ведомства, группу сформировал государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР. Китайские медики направились в Россию утром 11 апреля.

Всемирная организация здравоохранения объявила в марте вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В настоящее время по всему миру зафиксировали уже больше 1,5 млн случаев заражения, более 92,7 тыс. человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире опубликованы на портале стопкоронавирус.рф. Вся информация поступает из официальных источников.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #китай #коронавирус

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