США модернизировали свои ядерные боеголовки, размещенные на территории Германии

США провели модернизацию ядерных боеголовок типа В61, размещенных на территории Германии. Об этом рассказало немецкое издание Spiegel.

Согласно данным журнала, сверхсекретная операция проводилась осенью минувшего года. Почти 20 боеголовок погрузили на военный самолет США, расположенный на базе возле коммуны Бюхель (федеральная земля Рейнланд — Пфальц). Оружие отравили в США на два дня, чтобы устанановить новое программное обеспечение.

Власти Германии были проинформированы об этом незадолго до начала операции. Для подстраховки были задействованы силы бундесвера.

Ранее депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германия до сих пор находится в состоянии оккупированной страны. По его мнению, США по этой причине до сих пор не убрали ядерное оружие.