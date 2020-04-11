Bloomberg: Кабмин РФ может выделить 1 трлн рублей на поддержку экономики

Российское руководство рассматривает пакет мер поддержки экономики в период пандемии коронавируса. На эти цели могут выделить около триллиона рублей, сообщили источники Bloomberg.

Правительство РФ планирует привлечь финансирование для поддержки экономики за счет внешних займов, вместо того чтобы покрывать расходы средствами из Фонда национального благосостояния. Это обусловлено существующими рисками ввиду неопределенности с рыночными ценами на нефть.

Средства частично будут направлены на субсидирование зарплат сотрудникам предприятий, вынужденным оставаться дома в нерабочий период из-за рисков распространения коронавируса. Россия таким образом готова присоединиться к другим странам, которые наращивают меры экономической поддержки во избежание затяжной рецессии, отмечает агентство.