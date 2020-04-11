Юшков назвал худший сценарий для рынка нефти
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков назвал худшим сценарием для рынка нефти переполнение хранилищ. Задача сделки ОПЕК+ состоит в том, чтобы этого избежать.
Ограничения по объемам нефтедобычи в рамках ОПЕК+ нацелены на то, чтобы отсрочить переполнение хранилищ до того момента, пока не восстановится спрос. Юшков заявил, что речь идет прежде всего о Китае, за которым последует Европа.
Главная задача участников соглашения по сокращению добычи ОПЕК+ состоит в том, чтобы не допустить преждевременного переизбытка запасов крупнейших нефтедобывающих стран, объяснил аналитик. Юшков сообщил об этом в комментарии RT.
Министр энергетики РФ Александр Новак ранее сообщил о достижении нового соглашения между странами ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти. Договоренности предполагают суммарное снижение нефтедобычи странами-участниками на 10 млн баррелей в сутки в мае и июне с последующим постепенным возвращением к прежним объемам.