Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Новак рассказал о подробностях заключения новой сделки ОПЕК+

Новак рассказал о подробностях заключения новой сделки ОПЕК+

 Власти Москвы утвердят отдельный акт по получению и использованию пропусков

Власти Москвы утвердят отдельный акт по получению и использованию пропусков
Юшков назвал худший сценарий для рынка нефти

Юшков назвал худший сценарий для рынка нефти

 Протурецкие боевики не устраивали обстрелов в Идлибе за минувшие сутки

Протурецкие боевики не устраивали обстрелов в Идлибе за минувшие сутки
Зачем Трамп помог ОПЕК договориться с Мексикой

Зачем Трамп помог ОПЕК договориться с Мексикой

 Марков подвел предварительные итоги переговоров по сделке ОПЕК+

Марков подвел предварительные итоги переговоров по сделке ОПЕК+
Новак рассказал о подробностях заключения новой сделки ОПЕК+

Новак рассказал о подробностях заключения новой сделки ОПЕК+

 Власти Москвы утвердят отдельный акт по получению и использованию пропусков

Власти Москвы утвердят отдельный акт по получению и использованию пропусков
Юшков назвал худший сценарий для рынка нефти

Юшков назвал худший сценарий для рынка нефти

 Протурецкие боевики не устраивали обстрелов в Идлибе за минувшие сутки

Протурецкие боевики не устраивали обстрелов в Идлибе за минувшие сутки
Зачем Трамп помог ОПЕК договориться с Мексикой

Зачем Трамп помог ОПЕК договориться с Мексикой

 Марков подвел предварительные итоги переговоров по сделке ОПЕК+

Марков подвел предварительные итоги переговоров по сделке ОПЕК+
4:01   11 Апреля 2020
Экономика

Юшков назвал худший сценарий для рынка нефти

Юшков назвал худший сценарий для рынка нефти

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков назвал худшим сценарием для рынка нефти переполнение хранилищ. Задача сделки ОПЕК+ состоит в том, чтобы этого избежать.

Ограничения по объемам нефтедобычи в рамках ОПЕК+ нацелены на то, чтобы отсрочить переполнение хранилищ до того момента, пока не восстановится спрос. Юшков заявил, что речь идет прежде всего о Китае, за которым последует Европа. 

Главная задача участников соглашения по сокращению добычи ОПЕК+ состоит в том, чтобы не допустить преждевременного переизбытка запасов крупнейших нефтедобывающих стран, объяснил аналитик. Юшков сообщил об этом в комментарии RT.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее сообщил о достижении нового соглашения между странами ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти. Договоренности предполагают суммарное снижение нефтедобычи странами-участниками на 10 млн баррелей в сутки в мае и июне с последующим постепенным возвращением к прежним объемам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#нефть #рынок #эксперт

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...