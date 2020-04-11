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3:14   11 Апреля 2020
Политика

Протурецкие боевики не устраивали обстрелов в Идлибе за минувшие сутки

Протурецкие боевики не устраивали обстрелов в Идлибе за минувшие сутки

Контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что за прошедшие сутки не зарегистрировано обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции.

10 апреля начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев на брифинге сообщил, что в Сирии на территории идлибской зоны деэскалации не было обстрелов за минувшие сутки.

Режим прекращения огня за последние 24 часа не нарушался, по данным российских военных. Патрулирование нескольких маршрутов в сирийской провинции Алеппо провела российская военная полиция. Воздушное патрулирование проводили вертолеты российской армейской авиации в северной части Сирии.

6 марта 2020 года введен режим прекращения огня, в соответствии с российско-турецкими договоренностями. Непрерывный канал связи продолжает функционирование для оперативного взаимодействия между турецкой стороной и российским Центром по примирению враждующих сторон.

 

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Автор: Руслан Неглинный
#сирия #идлиб

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