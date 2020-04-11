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2:44   11 Апреля 2020
Общество

Новак рассказал о подробностях заключения новой сделки ОПЕК+

Новак рассказал о подробностях заключения новой сделки ОПЕК+

Страны-участники межправительственной организации ОПЕК+ пришли к соглашению о заключении новой сделки, регламентирующей добычу нефти сроком на два года. С таким заявлением выступил министр энергетики России Александр Новак.

"Это тот период, который наиболее эффективен для рынка, чтобы дать сигнал, что намерение стран серьезное для того, чтобы принять меры по восстановлению ситуации на рынке", — передает телеканал "Россия 24" слова главы ведомства. 

Новак также проинформировал о том, что в ходе обсуждений были рассмотрены три варианта сроков действия новых договоренностей по сокращению нефтедобычи. По словам министра, установленный срок позволит России оперативно принять правильное решение в случае быстрого восстановления рыночной обстановки. Кроме того, у участников сделки ОПЕК+ есть возможность продлить или сократить двухлетний срок действия документа. 

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Автор: Василий Пименов
#новак #минэнерго рф

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