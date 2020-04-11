Власти Москвы утвердят отдельный акт по получению и использованию пропусков

Правительство Москвы заявило об утверждении отдельного нормативно-правового документа, регламентирующего приобретение и использование специальных пропусков, сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

"Порядок получения и использования пропусков будет утвержден отдельным нормативно-правовым актом", — передает заявление ведомства РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил о введении на территории столицы новых ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В частности, он огласил решение правительства о введении пропускного режима. По словам градоначальника, система будет применяться постепенно.