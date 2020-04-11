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 Власти Москвы утвердят отдельный акт по получению и использованию пропусков

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2:06   11 Апреля 2020
Общество

Власти Москвы утвердят отдельный акт по получению и использованию пропусков

Власти Москвы утвердят отдельный акт по получению и использованию пропусков

Правительство Москвы заявило об утверждении отдельного нормативно-правового документа, регламентирующего приобретение и использование специальных пропусков, сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий. 

"Порядок получения и использования пропусков будет утвержден отдельным нормативно-правовым актом", — передает заявление ведомства РИА Новости. 

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил о введении на территории столицы новых ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В частности, он огласил решение правительства о введении пропускного режима. По словам градоначальника, система будет применяться постепенно. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #собянин

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