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Уничтоженный в Триполи турецкий наемник был связан с террористами "ан-Нусры"*

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1:32   11 Апреля 2020
Политика

Уничтоженный в Триполи турецкий наемник был связан с террористами "ан-Нусры"*

Уничтоженный в Триполи турецкий наемник был связан с террористами "ан-Нусры"*

Арабское издание поделилось подробностями операции по ликвидации ЛНА сирийского наемника, сражавшегося на стороне ПНС Ливии.

Абдула Басит Муддун, который сражался за боевиков ПНС Ливии, был тесно связан с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Как сообщают источники, его главной целью были деньги, которые ему обещали за то, что он приобщится к данной группировке.

Арабские СМИ подчеркивают, что зарплата боевика должна была составлять около двух тысяч долларов США каждый месяц. Есть информация, что Абдул Басит Муддун поехал в Триполи в конце 2019 года и воевал в Вади аль-Рабиа.

Напоминаем, что турецкие власти продолжают поставлять боевиков из Идлиба в Триполи, давая обещания наемникам о больших выплатах и выдаче турецкого гражданства. На сегодняшний день турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отправил почти семь тысяч террористов ливийскому ПНС.

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Автор: Кристина Мокроусова
#эрдоган #ливия #лна #пнс

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