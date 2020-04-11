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1:20   11 Апреля 2020
Общество

Ученики подмосковной школы устроили флешмоб, который растрогал учительницу до слез

Ученики подмосковной школы устроили флешмоб, который растрогал учительницу до слез

Ученики начальной школы во время урока в дистанционном формате надели одинаковые футболки с хвалебными словами к своему педагогу, растрогав тем самым учительницу до слез.

Очень милый флешмоб придумали и устроили ребята из 4 "А" школы №18 имени Подольских курсантов. Они подготовили к дистанционному уроку одинаковые футболки с надписями, положительно оценивающими их учительницу Ирину Михайловну. Об этом сообщает телеканал "360".

Педагог была растрогана до слез подобным порывом своих учеников, с теплотой отозвавшись о подопечных. В России учеников всех школ перевели на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #школа #дистанционное обучение

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