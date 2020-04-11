Путин созвонился с саудовским принцем Аль Саудом о сделке ОПЕК+

Глава России Владимир Путин провел телефонные переговоры с саудовским принцем Мухаммедом ибн Салман аль Саудом насчет снижения объемов добычи нефти.

Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил наследному принцу Саудовской Аравии для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с ОПЕК+ относительно снижения добычи нефти. Аль Сауд и Путин договорились продолжать российско-саудовские контакты по данному вопросу.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что провел удачную беседу с Путиным и саудовским королем Салманом ибн Абдул-Азизом аль Саудом по поводу заключения соглашения по нефтедобычи. Лидеры стран обменялись мнениями насчет нефтяного рынка, а также обсудили вопросы, касающиеся ОПЕК+.