"Эхо Москвы" возглавило рейтинг антироссийских СМИ от ФАН

Федеральное агентство новостей представило 15-й выпуск рейтинга антироссийских СМИ. По итогам недели лидером по количеству направленных против России публикаций стало "Эхо Москвы".

Первое место в рейтинге "Эху" обеспечили 89 антироссийских материалов, что также позволило подняться на три строчки. "Новая газета" — на втором месте: за неделю в издании вышло 84 соответствующих статьи.

Тройку самых активных антироссийских СМИ в рейтинге ФАН по итогам недели замыкает ресурс "Открытые медиа", спонсируемый беглым олигархом Михаилом Ходорковским. За неделю было опубликовано 83 статьи, направленных против РФ.

Оппозиционные СМИ на минувшей неделе раскручивали фейк ФБК, признанного в РФ иноагентом, о том, что телеканал RT якобы накручивает просмотры к своим роликам на YouTube. Кроме того, антироссийские издания пытались дезинформировать своих читателей публикациями о том, что российские ученые якобы отозвали из международной базы данные о последовательности разнообразных мутаций генома коронавируса.