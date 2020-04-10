Оперштаб: восемь пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Восемь пациентов с скончались с новым коронавирусом в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с коронавирусом.

В числе жертв — пациенты в возрасте от 39 до 84 лет.

Оперштаб сообщает, что у 39-летнего погибшего наблюдалась острая респираторная недостаточность, а также отек головного мозга и полнокровие внутренних органов.

Трое из погибших страдали сахарным диабетом. Все жертвы имели сопуствующие заболевания, такие как гипертония, пиелонефрит, хроническая обструктивная болезнь легких, атеросклероз.