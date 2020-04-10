Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Оперштаб: восемь пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Оперштаб: восемь пациентов с коронавирусом скончались в Москве

 Мишустин снял с должности первого замминистра просвещения

Мишустин снял с должности первого замминистра просвещения
Собянин сообщил о повышении выплат пособий на детей в Москве

Собянин сообщил о повышении выплат пособий на детей в Москве

 Американцы продолжают воровать сирийскую нефть, пользуясь хаосом на северо-востоке САР

Американцы продолжают воровать сирийскую нефть, пользуясь хаосом на северо-востоке САР
Зачем Трамп помог ОПЕК договориться с Мексикой

Зачем Трамп помог ОПЕК договориться с Мексикой

 Марков подвел предварительные итоги переговоров по сделке ОПЕК+

Марков подвел предварительные итоги переговоров по сделке ОПЕК+
Оперштаб: восемь пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Оперштаб: восемь пациентов с коронавирусом скончались в Москве

 Мишустин снял с должности первого замминистра просвещения

Мишустин снял с должности первого замминистра просвещения
Собянин сообщил о повышении выплат пособий на детей в Москве

Собянин сообщил о повышении выплат пособий на детей в Москве

 Американцы продолжают воровать сирийскую нефть, пользуясь хаосом на северо-востоке САР

Американцы продолжают воровать сирийскую нефть, пользуясь хаосом на северо-востоке САР
Зачем Трамп помог ОПЕК договориться с Мексикой

Зачем Трамп помог ОПЕК договориться с Мексикой

 Марков подвел предварительные итоги переговоров по сделке ОПЕК+

Марков подвел предварительные итоги переговоров по сделке ОПЕК+
23:40   10 Апреля 2020
Общество

Оперштаб: восемь пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Оперштаб: восемь пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Восемь пациентов с скончались с новым коронавирусом в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с коронавирусом.

В числе жертв — пациенты в возрасте от 39 до 84 лет.

Оперштаб сообщает, что у 39-летнего погибшего наблюдалась острая респираторная недостаточность, а также отек головного мозга и полнокровие внутренних органов.

Трое из погибших страдали сахарным диабетом. Все жертвы имели сопуствующие заболевания, такие как гипертония, пиелонефрит, хроническая обструктивная болезнь легких, атеросклероз.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#москва #диабет #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...