Мишустин снял с должности первого замминистра просвещения

Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности первого заместителя главы Министерства просвещения РФ Павла Зеньковича. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

В опубликованном документе говорится, что первый замглавы Минпросвещения РФ Павел Зенькович освобожден от должности по его просьбе.

Сам Зенькович на своей странице в Instagram написал, что проработал в этой должности уже более трех лет, но, по ощущениям, служба в министерстве просвещения длилась целую жизнь. По его словам, за эти годы он приобрел колоссальный опыт и познакомился с различными интересными людьми.