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23:08   10 Апреля 2020
Общество

Мишустин снял с должности первого замминистра просвещения

Мишустин снял с должности первого замминистра просвещения

Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности первого заместителя главы Министерства просвещения РФ Павла Зеньковича. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

В опубликованном документе говорится, что первый замглавы Минпросвещения РФ Павел Зенькович освобожден от должности по его просьбе.

Сам Зенькович на своей странице в Instagram написал, что проработал в этой должности уже более трех лет, но, по ощущениям, служба в министерстве просвещения длилась целую жизнь. По его словам, за эти годы он приобрел колоссальный опыт и познакомился с различными интересными людьми.

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Автор: Кристина Мокроусова
#мишустин #кабмин рф

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