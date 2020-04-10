Первая тест-система для выявления антител к новому коронавирусу зарегистрирована в России

Одна тест-система для выявления антител к новому коронавирусу в РФ уже зарегистрирована, ее разработчиком является государственный научный центр "Вектор". Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Новая тест-система "SARS-CoV-2-ИФА-Вектор" поможет устанавливать переболевших COVID-19, изучать общепопуляционный иммунитет и оценивать эффективность разрабатываемых вакцин.

Регистрационное удостоверение для системы выдано в законном порядке и является бессрочным.