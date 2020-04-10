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22:21   10 Апреля 2020
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МЧС тушат пожар на территории ИК-25 в Ангарске

МЧС тушат пожар на территории ИК-25 в Ангарске

Ситуация в исправительной колонии в Ангарске находится под контролем, сообщила пресс-служба Главного управления ФСИН по Иркутской области. Заключенные ИК-15 попытались устроить беспорядки и поджог. На месте работают пожарные МЧС.

Беспорядки в исправительной колонии в Ангарске прекратились еще днем. Однако порядка 20 человек продолжали нагнетать обстановку. Они спрятались за горящими зданиями и, воспользовавшись доступом к интернету, на который они не имеют права, начали записывать сообщения якобы о применении по отношению к ним физической силы.

ГУ ФСИН по Иркутской области сообщило, что отрицательно характеризующиеся осужденные совершили поджог нескольких объектов в промышленной зоне колонии. Заключенных удалось утихомирить. После этого на территорию ИК-25 пропустили МЧС. В настоящий момент спасатели тушат первое здание. Площадь возгорания составляет порядка 30 тыс. кв. метров.

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Автор: Кристина Мокроусова
#мчс #колония #ик #ангарск

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