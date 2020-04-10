Собянин сообщил о повышении выплат пособий на детей в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в столице будет установлен на уровне 7613 рублей в месяц. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного градоначальника.

Выплаты пособий на детей в Москве будут пересчитаны с января 2020 года. Собянин напомнил, что с предложением о введении ежемесячных пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет в малообеспеченных семьях ранее выступил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Однако в Москве такая мера уже действует, отметил Собянин.

Выплаты в соответствии с поручением главы государства будут увеличены. При этом денежные средства будут пересчитаны уже с января 2020 года, сообщил мэр Москвы.