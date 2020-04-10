США продолжают незаконно выкачивать нефть на сирийских месторождениях, сообщает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик. По его словам, США пользуются обстановкой в северо-восточной части Сирии в своих целях.

Турция покровительствует американцам, которые занимаются воровством сирийской нефти в северо-восточной части САР.

Пентагон заявляет, что американцы в Сирии борются с террористами, "спящими ячейками" запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". На самом же деле США взяли под контроль все основные нефтяные месторождения на правом берегу Евфрата и занимаются "государственным бандитизмом", вывозя из Сирии нефть. Об этом заявили в Министерстве обороны САР.

США даже не пытаются скрывать своих истинных намерений в восточной части Сирии. Президент США Дональд Трамп ранее открытым текстом заявил, что в Сирии ему "нравится нефть".

Нефтяные брокеры и эксперты предполагают, что американцы ежемесячно получают более 30 миллионов долларов с незаконной продажи сирийской нефти. Военные США оборудовали пункт для перегона ворованного сырья на границе Сирии с Ираком в районе города Эрбиль. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

В регионе все чаще местное население устраивает антиамериканские манифестации. Общины населенных пунктов требуют, чтобы военный контингент США убрался из региона. Все чаще местные жители говорят об интеграции и восстановлении суверенитета Дамаска на оккупированных территориях.