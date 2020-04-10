Жителям Москвы временно запретят пользоваться услугами каршеринга из-за COVID-19

Услуги каршеринга и такси в Москве с 13 по 19 апреля смогут оказывать только организации с лицензиями, соответствующий указ опубликован на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Собянин сообщил о временной приостановке оказания услуг каршеринга и такси с 13 апреля по 19 апреля текущего года. Он отметил, что спрос на арендованные автомобили упал на 60%, но есть и те кто продолжают пользоваться машинами. В каршеринге очень сложно поддерживать чистоту и проводить дезинфекцию, поэтому пользуясь автомобилем на прокат есть огромный риск заражения.

В России число зараженных вирусом выросло до 11917 человек, 795 пациентов выздоровели. Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля, все россияне обязаны соблюдать режим самоизоляции. Актуальная информация о инфекции размещена на сайте стопкоронавирус.рф.