ВОЗ сообщила о замедлении распространения коронавируса в Европе

Темпы распространения коронавирусной инфекции в некоторых странах Европы заметно снизились, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

Глава ВОЗ в ходе брифинга в Женеве подвел итоги прошедшей недели. По его словам, прослеживается замедление распространения коронавируса в ряде европейских государств. Среди них оказались Испания, Италия, Германия и Франция, пишет ТАСС.

При этом Гебрейесус выразил обеспокоенность из-за того, что инфекция ускорила темпы распространения в других государствах. Он обратил внимание на рост количества заболевших COViD-19 в сельских районах стран Африки.

ВОЗ объявила 11 марта пандемию нового коронавируса во всем мире. Глава организации тогда назвал Европу "эпицентром" распространения вируса, обратив внимание на нестабильную ситуацию в Италии, где жертвами инфекции стали более 18 тысяч человек.