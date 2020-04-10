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20:10   10 Апреля 2020
Политика

Собянин заявил о прекращении работы большинства столичных организаций

Собянин заявил о прекращении работы большинства столичных организаций

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о прекращении работы большинства организаций города, исключение составят предприятия непрерывного цикла.

По его словам, работа предприятий приостановлена на неделю. Продолжат работать лишь органы государственной власти, медицинские организации, предприятия медицинской и пищевой промышленности, ключевые предприятия сферы обороны, космоса, атомной промышленности, а также критически важная инфраструктура и производство СИЗ. Кроме того, разрешено работать продовольственным магазинам и другим представителям розничной торговли, открытым и сейчас.

Все работающие предприятия по возможности должны максимально сократить количество персонала на рабочих местах и перевести людей на удаленный режим, уточнил мэр Москвы.

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #собянин #карантин

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