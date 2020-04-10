Москва вводит спецпропуска для перемещений со следующей недели

Власти Москвы вводят спецпропуска для перемещений по городу, об этом рассказал столичный градоначальник Сергей Собянин.

По словам Собянина, на первом этапе власти введут пропуска для поездок людей на работу, на втором — для перемещений по другим целям. Если ситуация не улучшится, придется вводить спецпропуска для перемещений по одному району.

Как уточнил Собянин, спецпропуска введут на новой неделе, о сроках сообщат дополнительно. Также мэр столицы уточнил, что пропускная система будет носить заявительный характер, а за городскими властями остается право проверять достоверность всех сообщаемых сведений для получения документов.