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20:04   10 Апреля 2020
Политика

Москва вводит спецпропуска для перемещений со следующей недели

Москва вводит спецпропуска для перемещений со следующей недели

Власти Москвы вводят спецпропуска для перемещений по городу, об этом рассказал столичный градоначальник Сергей Собянин.

По словам Собянина, на первом этапе власти введут пропуска для поездок людей на работу, на втором — для перемещений по другим целям. Если ситуация не улучшится, придется вводить спецпропуска для перемещений по одному району.

Как уточнил Собянин, спецпропуска введут на новой неделе, о сроках сообщат дополнительно. Также мэр столицы уточнил, что пропускная система будет носить заявительный характер, а за городскими властями остается право проверять достоверность всех сообщаемых сведений для получения документов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #собянин

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