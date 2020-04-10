МИД России и Турции обсудили ситуацию в сирийском Идлибе

Представители МИД РФ и Турции обсудили ситуацию в Идлибе, сообщает российское министерство иностранных дел.

Известно, что от России в переговорах участвовал замглавы ведомства Сергей Вершинин, от Турции — заместитель министра иностранных дел Седат Онал.

Стороны предметно рассмотрели вопросы урегулирования ситуации на севере Сирии, в том числе реализацию договоренностей Москвы и Анкары о стабилизации ситуации в Идлибе. Кроме того, заместители министров иностранных дел обсудили продвижение политического процесса, который в Сирии осуществляют власти страны при содействии ООН в соответствии с ранее обозначенными соглашениями.

В начале марта 2020 года Россия и Турция подтвердили приверженность "астанинскому формату" по Сирии и объявили о режиме тишины с 6 марта. Решение было принято после переговоров президента РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.