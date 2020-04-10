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19:56   10 Апреля 2020
Общество

ЕСВС вмешивается в дела России, призывая снять обвинения с Дмитриева

ЕСВС вмешивается в дела России, призывая снять обвинения с Дмитриева

Европейская Служба Внешних Связей (ЕСВС) снова обратилась к властям РФ с призывом снять обвинения с правозащитника Юрия Дмитриева, являющегося членом организации "Мемориал", которая признана иноагентом в России.

Активисты из Европы на этот раз решили воспользоваться пандемией коронавируса, чтобы освободить Дмитриева, тем самым предприняв попытку вмешаться во внутренние дела РФ. Также они считают, что причиной для снятия предъявленных ему обвинений служит преклонный возраст участника "Мемориала".

Дмитриева в декабре 2016 года подозревали в создании видеороликов интимного характера с участием своей обнаженной приемной дочери. После того, как он был оправдан, общественник снова попался на правонарушении в 2018 году, на этот раз применив насилие к ребенку. Суд продлил его арест до 25 июня 2020 года, передает Nation News.

Ситуация с попыткой оправдания Дмитриева наверняка связана с зарубежным финансированием. ЕСВС существует на деньги иностранных фондов и пытается влезть в дела государства, которое не входит в Евросоюз.

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Автор: Кристина Мокроусова
#дмитриев #коронавирус

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