Собянин отменил общегородские субботники в Москве в связи с ситуацией с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение отменить общегородские субботники, планируемые на 11 и 25 апреля.

Общегородские субботники, проведение которых планировалось на 11 и 25 апреля, отменены. Соответствующее решение принял столичный градоначальник Сергей Собянин, отметив, что эта мера необходима для сдерживания распространения коронавирусной инфекции в Москве.

Уборкой города займутся сотрудники коммунальных служб. Об этом ранее сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.