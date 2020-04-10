Собянин отменил общегородские субботники в Москве в связи с ситуацией с COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение отменить общегородские субботники, планируемые на 11 и 25 апреля.
Общегородские субботники, проведение которых планировалось на 11 и 25 апреля, отменены. Соответствующее решение принял столичный градоначальник Сергей Собянин, отметив, что эта мера необходима для сдерживания распространения коронавирусной инфекции в Москве.
Уборкой города займутся сотрудники коммунальных служб. Об этом ранее сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.