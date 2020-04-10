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ВОЗ сообщила о замедлении распространения коронавируса в Европе
Собянин заявил о прекращении работы большинства столичных организаций

Собянин заявил о прекращении работы большинства столичных организаций

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19:53   10 Апреля 2020
Политика

Собянин отменил общегородские субботники в Москве в связи с ситуацией с COVID-19

Собянин отменил общегородские субботники в Москве в связи с ситуацией с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение отменить общегородские субботники, планируемые на 11 и 25 апреля.

Общегородские субботники, проведение которых планировалось на 11 и 25 апреля, отменены. Соответствующее решение принял столичный градоначальник Сергей Собянин, отметив, что эта мера необходима для сдерживания распространения коронавирусной инфекции в Москве. 

Уборкой города займутся сотрудники коммунальных служб. Об этом ранее сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. 

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Автор: Василий Пименов
#москва #собянин #субботники

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