"ВКонтакте" удалила более 800 тысяч вбросов о коронавирусе

Российская соцсеть "ВКонтакте" за последний месяц изъяла более 800 тысяч фейковых публикаций о COVID-19, сообщает администрация ресурса.

Мониторинг опасного контента в соцсети ведется на постоянной основе. Администрация "ВКонтакте" ограничивает доступ к материалам с недостоверной информации о коронавирусе. Также сотрудники соцсети оперативно реагируют на сигналы пользователей и регуляторов. Администрация "ВКонтакте" уведомила о создании тематической ленты новостей о коронавирусе, сформированной на основе официальных заявлений ВОЗ, Минздрава РФ и других ведомств.

Генпрокуратура 2 апреля передала Роскомнадзору материалы проверки для привлечения радиостанции "Эхо Москвы" к административной ответственности за распространение недостоверной информации о ситуации с коронавирусом. Также их коллеги из "Новой газеты" в конце марта опубликовали новость о том, что в России якобы не хватает антисептиков и других средств защиты.

"МБХ Медиа" олигарха Михаила Ходорковского попыталось распространить вброс о том, что информацию по COVID-19 замалчивают в стране. Официальные ведомства призывают граждан РФ доверять информации только из проверенных источников.