Пресс-служба ФМБА сообщила об успешных тестах мефлохина против коронавируса

Противомалярийное средство "Мефлохин" было испытано на клеточных препаратах и показало свою эффективность против коронавируса SARS-CoV-2. Следующий этап тестирования — проверка на животных.

Мефлохин обнаружил сильную противовирусную активность в опытах с клетками, зараженных SARS-CoV-2. ТАСС сообщает об этом результате, цитируя заявление главы пресс-службы Федерального медико-биологического агентства.

Сегодня же сайт "ПолитРоссия" со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой сообщил о готовности к выпуску трех вариантов вакцин против коронавируса. Глава ведомства Анна Попова отметила, что среди кандидатов было почти три десятка препаратов. Появление вакцины даст надежду на прекращение пандемии COVID-19.