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19:36   10 Апреля 2020
Политика

Заболевший коронавирусом Борис Джонсон прибывает в хорошем настроении

Заболевший коронавирусом Борис Джонсон прибывает в хорошем настроении

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который лечится от COVID-19 идет на поправку. Об этом рассказал официальный представитель политика.

По его словам, Джонсон уже может немного ходить по палате в промежутках между периодами отдыха. Он разговаривает с персоналом клиники, благодарит их за невероятную заботу о нем.

Представитель канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства также отметил, что Борис Джонсон был переведен из реанимации в обычную палату. По словам представителя премьера, Джонсон пребывает в хорошем настроении.

Напомним, что Борис Джонсон 27 марта сообщил, что заражен коронавирусом. С того момента он находился в самоизоляции и продолжал работать дистанционно. Спустя время в связи с ухудшившимся состоянием его перевели в реанимацию, где был подключен к аппарату ИВЛ. Президент России Владимир Путин отправил британскому премьеру телеграмму, в которой пожелал ему скорейшего выздоровления.

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Автор: Яна Либерман
#великобритания #джонсон #коронавирус

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