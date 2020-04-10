Зачем Трамп помог ОПЕК договориться с Мексикой

Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+ не смог прийти к соглашению по снижению добычи нефти 9 апреля. Задержку в переговорах обеспечила Мексика, которую не устроили предложенные квоты. Сегодня, 10 апреля, США согласились компенсировать долю Мексики и присоединиться таким образом к сделке ОПЕК.

Участники сделки договорились, что каждая страна уменьшит добычу нефти на 23 процента. Самые крупные потери согласились понести Россия и Саудовская Аравия – в мае-июне 2020 года они снизят добычу до 8,5 миллионов баррелей нефти в сутки вместо прежних 11 миллионов.

Мексиканские 23 процента – это примерно 400 тысяч баррелей в день. Страну не устроили такие квоты. Представители Мексики сообщили, что государство готово «пожертвовать» только 100 тысячами баррелей нефти в сутки. После этого, как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на свой источник, страна «покинула видеоконференцию с гневом».

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в пятницу, 10 апреля, с ним связался президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома со своей стороны предложил снизить нефтедобычу, чтобы в итоге получилась квота, требуемая ОПЕК.

«Было достигнуто соглашение о снижении на 100 тысяч баррелей (в сутки). США обязуются снизить свою добычу дополнительно на 250 тысяч (баррелей в сутки), чтобы компенсировать менее значительное, чем предполагалось, снижение добычи со стороны Мексики», — объяснил Лопес Обрадор.

Таким образом Вашингтон «дополнил» мексиканскую долю по снижению добычи «черного золота». Трамп не занимается благотворительностью, рассказал «Политике Сегодня» независимый экономический эксперт Антон Шабанов. Он преследует свою выгоду.

«Господин Трамп здесь помогает для того, чтобы защитить своих сланцевиков, чтобы стоимость нефти была выше. Поэтому он присоединяется к этому процессу как ближайший сосед Мексики, чтобы повысить стоимость нефти для своих сланцевых компаний», — отметил эксперт.

Сланцевую нефть добывают из глубоких труднодоступных сланцевых пластов с наслоениями различных минералов, поэтому это весьма дорогостоящий процесс. При мировой цене в 30-20 долларов за баррель рентабельных проектов добычи сланцевой нефти фактически не остается. Напомним, в марте стоимость барреля марки Brent опускалась ниже 25 долларов.

Сделка ОПЕК+ - это соглашение, которое было заключено в 2016 году между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и рядом других крупных производителей нефти – Россией, Азербайджаном, Казахстаном, Мексикой, Малайзией и некоторыми другими странами.

В ОПЕК на сегодня входят 13 государств: Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Алжир, Венесуэла, Ангола, Габон, Ливия, Конго, Кювейт, Нигерия, ОАЭ и Экваториальная Гвинея.