Внучка маршала Конева рассказала, что чехи давно планировали снести памятник ее деду

Власти Праги в период пандемии решили снести памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который командовал операцией по освобождению города от нацистов в 1945 году. Внучка героя Советского Союза Елена Конева прокомментировала поступок властей Чехии.

Глава района Праги, где стоял памятник, иронично заявил, что у монумента "не было маски на лице". Внучка советского маршала Елена Конева рассказала, что у чехов давно было в планах снести памятник. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

Она рассказала, что давно просит перенести памятник в Москву. Но по законам Чехии памятник принадлежит району Прага-6. Распоряжаться им может только совет этого района, и в данной ситуации ни министр обороны, ни президент Чехии не могут вмешиваться в решение совета.

Внучка маршала считает, что снос памятника — это акт вандализма накануне праздника 75-летия Победы. Она создала петицию на портале РОИ, которая выйдет там только после 6 июня. Сейчас петиция размещена на портале Change.org.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу. В действиях прослеживается признак осквернения символов воинской славы РФ, которое было совершено публично.