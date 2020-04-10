Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Внучка маршала Конева рассказала, что чехи давно планировали снести памятник ее деду

Внучка маршала Конева рассказала, что чехи давно планировали снести памятник ее деду

 Главе "Альянса врачей" может грозить уголовное наказание за нарушения самоизоляции

Главе "Альянса врачей" может грозить уголовное наказание за нарушения самоизоляции
Боевики уничтожают древние города византийского периода в сирийском Идлибе

Боевики уничтожают древние города византийского периода в сирийском Идлибе

 Мексика подтвердила готовность сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки

Мексика подтвердила готовность сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки
Марков подвел предварительные итоги переговоров по сделке ОПЕК+

Марков подвел предварительные итоги переговоров по сделке ОПЕК+

 Путин и Трамп второй раз за сутки провели телефонные переговоры

Путин и Трамп второй раз за сутки провели телефонные переговоры
Внучка маршала Конева рассказала, что чехи давно планировали снести памятник ее деду

Внучка маршала Конева рассказала, что чехи давно планировали снести памятник ее деду

 Главе "Альянса врачей" может грозить уголовное наказание за нарушения самоизоляции

Главе "Альянса врачей" может грозить уголовное наказание за нарушения самоизоляции
Боевики уничтожают древние города византийского периода в сирийском Идлибе

Боевики уничтожают древние города византийского периода в сирийском Идлибе

 Мексика подтвердила готовность сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки

Мексика подтвердила готовность сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки
Марков подвел предварительные итоги переговоров по сделке ОПЕК+

Марков подвел предварительные итоги переговоров по сделке ОПЕК+

 Путин и Трамп второй раз за сутки провели телефонные переговоры

Путин и Трамп второй раз за сутки провели телефонные переговоры
19:10   10 Апреля 2020
Политика

Боевики уничтожают древние города византийского периода в сирийском Идлибе

Боевики уничтожают древние города византийского периода в сирийском Идлибе

Боевики в Сирии пытаются нанести государству максимальный вред. Древний памятник архитектуры в городе Кафр-Набаль, что в провинции Идлиб, превратили в укрытие и склад боеприпасов.

Кафр-Набаль был освобожден от террористов 26 февраля 2020 года. Город находится на месте одной из древнейших деревень в северной части Сирии. Такие места здесь называют "мертвыми" или "забытыми" городами. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Люди жили здесь еще в поздней античности и в византийский период. Поселения были покинуты в период между восьмым и десятым веком нашей эры. Для исследователей такие места представляют огромную ценность.

Террористы "Хайят Тахрир аш-Шама" не прониклись исторической ценностью этого места. Город, существовавший во времена Византии и Древнего Рима, подвергся чудовищному вандализму. Боевики использовали древние сооружения под склад боеприпасов и укрытия. Стены исписаны, повсюду мусор и разруха.

Древние деревни в северной части Сирии в 2011 году вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Некоторые из древних поселений до сих пор служат убежищем террористам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#сирия #идлиб

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...