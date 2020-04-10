Боевики уничтожают древние города византийского периода в сирийском Идлибе

Боевики в Сирии пытаются нанести государству максимальный вред. Древний памятник архитектуры в городе Кафр-Набаль, что в провинции Идлиб, превратили в укрытие и склад боеприпасов.

Кафр-Набаль был освобожден от террористов 26 февраля 2020 года. Город находится на месте одной из древнейших деревень в северной части Сирии. Такие места здесь называют "мертвыми" или "забытыми" городами. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Люди жили здесь еще в поздней античности и в византийский период. Поселения были покинуты в период между восьмым и десятым веком нашей эры. Для исследователей такие места представляют огромную ценность.

Террористы "Хайят Тахрир аш-Шама" не прониклись исторической ценностью этого места. Город, существовавший во времена Византии и Древнего Рима, подвергся чудовищному вандализму. Боевики использовали древние сооружения под склад боеприпасов и укрытия. Стены исписаны, повсюду мусор и разруха.

Древние деревни в северной части Сирии в 2011 году вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Некоторые из древних поселений до сих пор служат убежищем террористам.