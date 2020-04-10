Главе "Альянса врачей" может грозить уголовное наказание за нарушения самоизоляции

Систематические нарушения режима самоизоляции в Москве могут обернуться для главы так называемого "Альянса врачей" Анастасии Васильевой уголовным делом.

Соратница блогера Алексея Навального уже три раза проигнорировала особый режим, который был введен в российской столице на фоне эпидемии коронавируса. Откровенные нарушения карантина Васильева оправдывает якобы стремлением доставить в региональные больницы средства индивидуальной защиты (СИЗ), на которые профсоюз собрал почти 4 миллиона рублей. Однако остается загадкой, на что реально была потрачена столь внушительная сумма, поскольку никакой адекватной помощи клиникам Васильева не предложила, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Поездки главы "Альянса" в регионы в обход режима самоизоляции неизменно сопровождались провокациями и скандалами. К примеру, при доставке якобы СИЗов в Окуловскую больницу Новгородской области Васильева ехала на машине без документов, а медучреждения в Реутове и Солнечногорске о своем визите она даже не предупредила. В итоге больницы от странной помощи соратницы Навального отказались, а непонятные товары, на которых якобы были потрачены собранные с доверчивых россиян 4 миллиона рублей, передали неизвестным лицам.

Очевидно, что подобные поездки нужны Васильевой для создания образа многострадальной "жертвы режима" и набора политических очков. Однако регулярные шоу от Васильевой может прекратить суд, который будет вправе привлечь главу "Альянса врачей" к уголовной ответственности за многократные нарушения режима самоизоляции.