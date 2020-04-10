Смольный ввел запрет на посещение петербургских кладбищ из-за эпидемии COVID-19

Запрет на посещение городских кладбищ Санкт-Петербурга вступает в силу 11 апреля. Он продлится до конца месяца, сообщают в Смольном.

Согласно пункту 2.8 постановления о мерах по противодействию распространения коронавируса в Санкт-Петербурге, посещение кладбищ запрещается всем лицам, за исключением случаев оформления услуг по погребению или участия в погребении. При этом в документе не уточняется количество человек, которые могут принимать участие в похоронной процессии.

Отметим, постановление Смольного за подписью губернатора Петербурга Александра Беглова вышло перед четырьмя православными праздниками — Вербным воскресеньем, Пасхой, Красной Горкой и Радоницей. В эти дни на кладбища Северной столицы навестить могилы родных и близких обычно приезжает порядка 300 тыс. человек.

Согласно данным оперативного штаба, в Санкт-Петербурге зафиксировано более 400 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вся актуальная информация о ситуации вокруг COVID-19 в России и мире приводится на сайте стопкоронавирус.рф.